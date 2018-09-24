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رئيس الوزراء يتابع تجهيزات نقل الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة

رئيس الوزراء يتابع تجهيزات نقل الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة

"سيف" حصل على 99.6% بالإعدادية والتحق بالتعليم الفني: عاوز أبقى صنايعي

"سيف" حصل على 99.6% بالإعدادية والتحق بالتعليم الفني: عاوز أبقى صنايعي

جنوب إفريقيا: نثمن اعتماد الأمم المتحدة لمعاهدة حظر الأسلحة النووية

جنوب إفريقيا: نثمن اعتماد الأمم المتحدة لمعاهدة حظر الأسلحة النووية

الحرية لا تقبل التجزئة.. مواقف حطمت جدران السجن لصنع "مانديلا" السلام

الحرية لا تقبل التجزئة.. مواقف حطمت جدران السجن لصنع "مانديلا" السلام

المتهم بقتل زوجته بأسيوط للنيابة: "كانت تعايرني يوميا بفقري"

المتهم بقتل زوجته بأسيوط للنيابة: "كانت تعايرني يوميا بفقري"

وزير خارجية سلوفاكيا يزور مستشفى 57357.. ويتبرع بـ7 آلاف يورو

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