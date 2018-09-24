قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إريكا تشوسانو، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال ملتزمة بتحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطنيين، لافتة إلى أن أفضل طريقة لتحقيق السلام من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، مؤكدة أن وفد من البيت الأبيض كانوا منخرطين في مناقشات مثمرة مع كل الدول في الشرق الأوسط حول الاستماع إلى آرائهم حول تحقيق السلام بين إسرائيل وفلسطين، وسنستمر في الدعوة إلى ذلك.

وأضافت "تشوسانو"، خلال حوار مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" أن واشنطن ستعلن عن خطة متكاملة للسلام في الشرق الأوسط، ولكن موعد الإعلان غير محدد، موضحة أن أمريكا تعتقد أن تحقيق السلام بين إسرائيل وفلسطين أمر مهم جدا، ليس فقط للطرفين ولكن للشرق الأوسط بالكامل.

وتابعت أنه بالنسبة للملف الليبي فالولايات المتحدة الأمريكية تسعى لتحقيق السلام والأمن والازدهار للشعب الليبي، ويوجد فريق في السفارة الأمريكية يعملوا على هذا الملف، مؤكدة دعم أمريكا للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق المصالحة السياسية في ليبيا، ونتعاون مع الحكومة الليبية لمكافحة الإرهاب.