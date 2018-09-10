هنأت وزارة الخارجية الأمريكية، المسلمين بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، والذي سيبدأ غدًا الأربعاء.

وقالت صفحة الوزارة الرسمية على "تويتر": "يتمنى فريق USAbilAraby لكم عاما هجريا مليئا بالبركة والسعادة. كل عام وأنتم بخير".