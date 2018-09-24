أعرب الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عن سعادته بالجوائز التي حصل عليها عرض " رجالة و ستات" خلال مشاركته بالدورة ال ١٦ لمهرجان " صيف الزرقاء" بالأردن، و التي تم إعلانها منذ قليل، و الذي تشارك به عروض من دول عربية عديدة منها تونس و السودان و السعودية و الأردن و العراق، حيث حصل " رجالة و ستات" على جائزة أفضل عرض متكامل، و أفضل تصميم أزياء لأحمد زكريا .

يذكر ان عرض "رجالة و ستات" تم تقديمه في عام ٢٠١٥، العرض من بطولة صلاح الدالي، تامر الكاشف، رضا طلبة، هالة مرزوق، حنان عادل، و من الأردن أريج دبابنة، ديكور و ملابس أحمد زكريا، شارك فى الكتابة ياسمين إمام، آيات مجدى، رؤية درامية و إخراج إسلام إمام