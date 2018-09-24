قال الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، إنَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام القليلة المقبلة، إنه من الوارد أن يلتقي الرئيس السيسي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على هامش أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لافتًا إلى أنهما سبق وأن التقيا العام الماضي في نيويورك.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، إلى ما صرح به وزير الخارجية سامح شكري، بشأن انفتاح مصر على كل الأطراف بمبادئها خاصةً قيامها بدور الوساطة، فيما يتصل بقرارات الأمم المتحدة أو الشرعية الدولية أو القانون الدولي.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نيويورك، الجمعة الماضية، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 73، ولقاء عدد من الزعماء والمسؤولين الأمميين.

وتعد الزيارة هي الخامسة للسيسي إلى المنظمة الدولية، وحرص منذ توليه رئاسة مصر في يونيو 2014 على المشاركة في جميع دورات الجمعية العامة التي تعقد في شهر سبتمبر من كل عام، ليكون بذلك أول رئيس مصري يحضر 5 دورات متتالية لاجتماعات الجمعية العامة، بل فاق مجموعها جميع قادة مصر منذ إنشاء المنظمة.