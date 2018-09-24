قال الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، إنَّ ملفات كثيرة في الشرق الأوسط ستكون مطروحة في القمة التي ستنعقد بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية ستحتل أهمية كبيرة في القمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم: "لا أعتقد أنه يمكن أن تتم أي تسوية في أي قضية بمنطقة الشرق الأوسط، بدون مشاورة مصر ورئيسها".

وتابع: "ملفات الشرق الأوسط ستكون على قمة أولويات المناقشة، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوحيد الجهود، والاستفادة منها في زيادة الاستثمارات الأمريكية بالقاهرة".

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نيويورك، الجمعة الماضية، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 73، ولقاء عدد من الزعماء والمسؤولين الأمميين.

وتعد الزيارة هي الخامسة للسيسي إلى المنظمة الدولية، وحرص منذ توليه رئاسة مصر في يونيو 2014 على المشاركة في جميع دورات الجمعية العامة التي تعقد في شهر سبتمبر من كل عام، ليكون بذلك أول رئيس مصري يحضر 5 دورات متتالية لاجتماعات الجمعية العامة، بل فاق مجموعها جميع قادة مصر منذ إنشاء المنظمة.