"صحة الإسكندرية": لجان دورية على جميع المدارس ومراقبة الأغذية

أصدر الدكتور محمد أبو سليمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تعليماته بتكثيف المرور على المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد وتشكيل لجان من إدارة الصحة المدرسية وصحة البيئة ومراقبة الأغذية للمرور الدوري على جميع مدارس المحافظة للتأكيد على النظافة العامة والتهوية والانارة وكثافة الطلاب في الفصول، مع سحب عينات من مياه الشرب وإرسال العينات للفحص البيولوجي.

وقال "أبو سليمان"، أنه تم التأكد على نظافة واستخدام المطهرات في دورات المياه والتأكد من سلامة وصلاحية المأكولات والوجبات في المقاصف المدرسية ووجود شهادات صحية سارية للعاملين داخله.

وأكد "أبو سليمان"، على سرعة الانتهاء من الفحص والكشف الطبي الشامل للمستجدين في كل بدء مرحلة دراسية وتعليمية، وإعداد الخطة التطعيمية لكل مرحلة تعليمية على مدار العام والقضاء على الباعة الجائلين أمام المدارس.

ووجه بضرورة الإبلاغ الفوري مع عزل وتحويل أي حالة فور ظهورها لأي مرض معدي داخل المدارس، واتخاذ الإجراءات الوقائية داخل المدرسة مع مراقبة كل أجواء البيئة المدرسية الداخلية والخارجية للطلاب.

وشدد "أبو سليمان"، على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمخالفين للاشتراطات الصحية داخل المدارس.

ومن جهة أخرى، أكد على تقديم كل الدعم الطبي للندوات الصحية لرفع الوعي الصحي، وغرس المفاهيم الطبية الصحيحة والسلوك الصحي السليم للطلاب وتوعيتهم من كل ما يمس ويضر صحتهم.