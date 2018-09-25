"المالية" توافق على إعفاء بذور "دود القز" من الجمارك بشكل كامل

في اطار تعزيز جهود الحكومة للارتقاء بصناعة الحرير الطبيعى في مصر وافقت وزارة المالية على إعفاء بذور دود القز من الجمارك بشكل كامل وذلك استجابةً لتوصيات وزارة التجارة والصناعة ومطالب منتجي الحرير الطبيعي في مصر خاصة وان بذور دود القز تعد من المدخلات الأساسية في صناعة الحرير الطبيعي ومنتجاته .

وقد أكد مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة ان هذا الاجراء يدعم توجهات الدولة الهادفة لإحياء منظومة إنتاج وصناعة الحرير في مصر والتي تمتد لتشمل إنتاج الخيوط والسجاد والأقمشة الحريرية ووصولاً إلى إمكانية استخدامه في إنتاج الأدوية ومستحضرات التجميل.

وأضاف ان تطوير صناعة الحرير في مصر تأتى في إطار مساعي الوزارة لتنمية قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والذي يعمل به نسبة كبيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة ‘مشيرا الى ان هذا التوجه يتماشى مع استراتيجية الدولة لدعم المشروعات الإنتاجية والتصديرية لتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.