تمكنت الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء علاء متولي مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة للمرور، من 5 آلاف مخالفة مرورية، في حملات استهدفت نطاق المحافظة بالكامل.

وشنَّت القوات الحملات الأمنية والمرورية، تنفيذا لتعليمات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، للعمل على سيولة الحركة المرورية، وإزالة الإشغالات.

وحررت الحملات 2542 مخالفة انتظار خاطئ، و90 قيادة دون رخصة، و52 من دون رخصة تسيير، و1420 مخالفة متنوعة، و202 نموذجا، و29 مخالفة مطالع ومنازل "موقف عشوائي"، و65 تجاوز السرعة المقررة "الرادار"، و19 دخان كثيف، و34 صلاحية فنية للسيارة، و11 عدم صلاحية إطارات السيارة.

وأمر اللواء إيهاب مختار، حكمدار الجيزة، بالتحفظ على المخالفين، واتخاذ الإجراءات اللازمة.