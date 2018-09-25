استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً مقدماً من د. طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية والمشرف العام على معهد إعداد القادة بحلوان حول حصول المعهد على عضوية الاتحاد العربي للشباب والبيئة.

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية في مؤتمر الشباب السادس يوليو ٢٠١٨ بإعادة بناء الشخصية المصرية والتنسيق بين جميع الوزارات والمؤسسات والمجلس الأعلي للجامعات لنشر الثقافة والعمل علي تنمية الولاء والاهتمام بالقضايا المتعلقة بالانتماء الوطني.

وأشار التقرير إلى مشاركة د. طايع عبد اللطيف فى فعاليات المؤتمر السادس عشر للاتحاد العربي للشباب والبيئة التابع لجامعة الدول العربية تحت عنوان (بطالة الشباب والهجرة غير الشرعية: الهروب إلي المجهول)، بحضور ممثل الأمانة العامة للجامعة العربية، ورئيس اللجنة التنسيقية من وزارة الخارجية، وأمين عام الاتحاد والعديد من رؤساء وأمناء الاتحادات المختلفة وممثلي الدول الأعضاء، فضلاً عن وفد من إدارة المعهد، وعدد من طلاب بعض الجامعات والإداريين من الإدارة العامة لرعاية الشباب.

ومن جانبه استعرض د. طايع إستراتيجية الوزارة في التوعية بتلك القضايا الهامة وأساليب التعاون مع جميع الهيئات والوزارات في هذا المجال، وسياسة وأهداف المعهد ومحاور التوعية داخل الجامعات والمعاهد المصرية، مشيراً إلى أن حصول المعهد على العضوية يأتى تدعيماً لسياسته وتوطيداً للتعاون بين المعهد وجميع المؤسسات والهيئات الأعضاء في الوطن العربى.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المؤتمر حتى الخميس القادم، وتعقد جلساته بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وجامعة دمياط.