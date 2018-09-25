ألتقي الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، صباح اليوم، بمقر وزارة الطيران، بخاريس موريتسيس سفير دولة قبرص لدي جمهورية مصر العربية لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال النقل الجوي.

بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني في ضوء تطوير اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين البلدين بما يسهم في التنمية الاقتصادية للدولتين وزيادة الأفواج السياحية بينهما .

وفي نفس السياق أثني وزير الطيران علي العلاقات التي تربط بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة مجالات وانشطة النقل الجوي المختلفة، واضاف المصري أن مصر وقبرص تربطهما علاقات تاريخية عميقة، والتي شهدت تطوراً كبيراً في ظل التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان.

من جانبه أكد سفير قبرص أن حكومته تسعي إلى توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وأشار الي أن الشركات القبرصية تسعي الي زيادة استثماراتها ومشروعاتها في مصر. جدير بالذكر أن شركة مصر للطيران تسير رحلة يومية من القاهرة إلى لارناكا.