نشر موقع البيت الأبيض، اليوم، مجمل الحوار الذي دار بين الرئيسين الأمريكي والمصري، قبيل القمة الثنائية بين الجانبين، واتفق الزعيمان على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب، فيما أشاد ترامب بجهود وجدية ونجاح الرئيس السيسي في هذه الحرب.

وفي بداية اللقاء، قال الرئيس الأمريكي موجها حديثه للرئيس السيسي: "حسنًا، شكرًا جزيلاً لك، إنه لشرف عظيم أن أكون مع الرئيس السيسي الصديق، صديق عظيم من مصر، ولدينا أشياء خاصة جدا تحدث، علاقتنا لم تكن أبدا أقوى مما هي عليه الأن، نحن نعمل مع مصر على العديد من الجبهات المختلفة، بما في ذلك العسكرية والتجارية، وأي شيء آخر يمكنك العمل فيه، نقوم به، ونحن نحقق نجاحًا كبيرًا، ويشرفني أن أكون معك مجددًا".

وأشاد الرئيس ترامب بدور مصر في مكافحة الإرهاب، قائلا: "أود أن أشكركم، وأردت أن أهنئكم على القيام بعمل رائع فيما يتعلق بالإرهاب، أعلم أنك تعمل بجد على ذلك، إنه ليس أمرا سهلا، وأنتم في الطليعة الصفوف الأولى لمكافحة الإرهاب، وقمتم بعمل رائع، وأريد فقط أن أهنئك، شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا لك".

وذكّر الرئيس السيسي نظيره الأمريكي بوعده الرئاسي بالقضاء على الإرهاب في كل مكان، قائلا: "بدعمكم سوف نتمكن من تحقيق هذا الهدف، سنكون قادرين على القضاء على الإرهاب، وكان هذا هو التزامك الذي أوضحته خلال حملتك الرئاسية بأنك ستقضي على الإرهاب في كل مكان".

وقال الرئيس الأمريكي ردا على ذلك: "لقد قمنا بعمل جيد للغاية، إذا نظرت إلى أجزاء مختلفة من الشرق الأوسط، فأنت تنظر إلى سوريا، لقد قضينا على داعش في سوريا، ونحن حاليا في مرحلة نهاية المخاض، لكنك قمت حقا بعمل مميز، وسنعمل معك، وسنذهب معا على طول الطريق، شكرا جزيلا، هذا عمل عظيم".