سلم المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، عدد 600 حقيبة مدرسية، على الطلاب الأولى بالرعاية من الأيتام والمرضى ومحدودي الدخل، مقدمة من جمعية الأورمان، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ضمن مبادرة "فرحتهم بشنطتهم"، بمناسبة العام الدراسي الجديد، وتشتمل الحقائب على جميع المستلزمات والأدوات المدرسية.

جاء ذلك خلال الاحتفالية، التي أقامتها المحافظة بالتنسيق مع جمعية الأورمان، بقاعة الديوان العام، بحضور الدكتورعاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء عصام العلقامي السكرتير العام، و أحمد حمدي وكيل وزارة التضامن، ومحمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم، وممدوح حلمي وضياء أنور مديري مشروعات الأورمان بمحافظة بني سويف.

وفي كلمته، أثنى محافظ بني سويف، على الدور الكبير الذي تقوم به جمعية الأورمان، باعتبارها إحدى الركائز التنموية والخدمية في ربوع مصر، والتي تعتبر من أفضل النماذج، لتجسيد دور العمل الأهلي في نمو المجتمع المصري اقتصاديا واجتماعيا، مشيرًا إلى ما تتمتع به المؤسسة من تاريخ عريق ورصيد كبير في الخدمة المجتمعية، والذي يذخر بالانجازات والأعمال الرائدة في المجالات الخيرية والإنساني، ومثمناُ بوجه عام دور وجهود كافة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الفاعلة في مجال العمل الخيري والتطوعي وتقديم الأعمال الخيرية والمساعدات للمواطنين الأولى بالرعاية، بالتعاون مع أجهزة المحافظة الرسمية.