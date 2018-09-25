قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدم دعمًا كبيرًا للدولة المصرية، خلال لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمسٍ الاثنين، على هامش أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن ترامب قدم دعمًا سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا لمصر، مشيرًا إلى أنه أكد على دعم مصر في محاربة الإرهاب.

وتابع: "ترامب شكر السيسي، وقاله إحنا بندعم مصر ضد الإرهاب، وطبعًا معندناش إرهاب غير الإخوان".

وأشار إلى أن ترامب يعلم مدى قوة مصر وأهميتها، وأن العلاقات بين البلدين وصلت إلى الشراكة الاستراتيجية "ترامب عارف إن محدش يقدر يضغط على ترامب".