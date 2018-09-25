اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، مع عدد من رؤساء الدول، بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، على مأدبة الغداء بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نيويورك، الجمعة الماضية، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 73، ولقاء عدد من الزعماء والمسؤولين الأمميين.

وشارك الرئيس، أمس، في قمة نيلسون مانديلا للسلام، والتي تأتي تزامنا مع احتفالات قارة إفريقيا والعالم بأسره بالذكرى المئوية لمولد الزعيم الإفريقي الراحل نيلسون مانديلا.

وتعد الزيارة هي الخامسة للسيسي إلى المنظمة الدولية، حيث حرص الرئيس منذ توليه منصبه مصر في يونيو 2014 على المشاركة في جميع دورات الجمعية العامة التي تعقد في شهر سبتمبر من كل عام، ليكون بذلك أول رئيس مصري يحضر 5 دورات متتالية لاجتماعات الجمعية العامة، بل فاق مجموعها جميع قادة مصر منذ إنشاء المنظمة.

وافتتح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم، أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ73 بتحذير من تزايد الفوضى وسط تهديدات بانهيار النظام العالمي المستند إلى القوانين.