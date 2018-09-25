قال الدكتور توفيق حميد، الباحث في الإسلام السياسي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه شعبية كبيرة في أمريكا، متابعًا "يجب أن تستغل مصر الاتجاه الكبير المؤيد لها في أمريكا بشأن القضاء على الإرهاب".

وأضاف "حميد"، خلال حواره في برنامج "بالورقة والقلم"، على قناة "تن"، مع الإعلامي نشأت الديهي، أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كانت متعمدة في تعاونها ودعمها للإسلام السياسي.

وأشار إلى أن هناك بعض الاتجاهات في الإدارة الأمريكية تدعم الجماعات الإرهابية مثل داعش، رغم أن هناك اتفاقا مطلقًا من الإدارة الأمريكية مع مصر بنسبة 90% بشأن مفهوم تعريف الإرهاب.

وافتتح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم، أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ73 بتحذير من تزايد الفوضى وسط تهديدات بانهيار النظام العالمي المستند إلى القوانين.

ويشارك في اجتماع الجمعية العامة نحو 130 من زعماء العالم من بينهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال في الجلسة الافتتاحية لأكبر تجمع للقادة في العالم إن الثقة في النظام العالمي الذي يستند إلى القوانين وبين الدول "عند حافة الانهيار، وأن التعاون الدولي أصبح أكثر صعوبة".