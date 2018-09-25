قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر هي مفتاح حل الأزمات في المنطقة، موضحًا أن دول العالم تستفيد منها في الحرب على الإرهاب.

وأضاف خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مصر هي الدولة الوحيدة التي تحارب الإرهاب وتنتصر عليه أيضًا".

وتابع خلال تعليقه على القمة التي جمعت الرئيس السيسي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، أمسٍ الإثنين: "ترامب قدم الدعم لمصر، ووصف السيسي بالصديق العظيم، ويعلم جيدًا أنه لا يمكن لأحد أن يضغط على مصر، كما أشاد بدورنا في الحرب على الإرهاب".

وأكمل: "ترامب قابل السيسي في مقر إقامته، وأخد معاه الأجنحة المؤثرة في الإدارة الأمريكية، وأخد النائب ومستشار الأمن القومي".