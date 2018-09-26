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"طباخ الملك" يروي تفاصيل حياة الملك فؤاد: "لازم خروف في الغدا وبط ووز"

"طباخ الملك" يروي تفاصيل حياة الملك فؤاد: "لازم خروف في الغدا وبط ووز"

محافظ الإسماعيلية: صرف 15 ألف جنيه لأسرة التلميذة ضحية حادث الميكروباص

محافظ الإسماعيلية: صرف 15 ألف جنيه لأسرة التلميذة ضحية حادث الميكروباص

أحمد حسن: "تعرضنا لإهانات وعايزين رجالة تواجهنا مش لجان إلكترونية"

أحمد حسن: "تعرضنا لإهانات وعايزين رجالة تواجهنا مش لجان إلكترونية"

خبير يشرح لـ"الوطن" أسباب عدم نجاح مبادرة الأمم المتحدة لحل أزمة ليبيا

خبير يشرح لـ"الوطن" أسباب عدم نجاح مبادرة الأمم المتحدة لحل أزمة ليبيا

بعد كلمة السيسي.. قضايا مُلحة بالقارة الإفريقية "ليست بها مغالاة"

بعد كلمة السيسي.. قضايا مُلحة بالقارة الإفريقية "ليست بها مغالاة"

كيف يستفيد العالم من "العملية الشاملة" في سيناء للقضاء على الإرهاب؟

كيف يستفيد العالم من "العملية الشاملة" في سيناء للقضاء على الإرهاب؟

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بعد كلمة السيسي.. قضايا مُلحة بالقارة الإفريقية "ليست بها مغالاة"

بعد كلمة السيسي.. قضايا مُلحة بالقارة الإفريقية "ليست بها مغالاة"

فيديو "تلميذ عايز أنام" يثير غضب الحقوقيين: "تنمر"

فيديو "تلميذ عايز أنام" يثير غضب الحقوقيين: "تنمر"

جلال أمين.. رحيل مفكر "الاستقلال الوطني"

جلال أمين.. رحيل مفكر "الاستقلال الوطني"

نص كلمة السيسي بالأمم المتحدة: هناك خلل يعتري أداء المنظومة الدولية

نص كلمة السيسي بالأمم المتحدة: هناك خلل يعتري أداء المنظومة الدولية

الشرطة تصحب أبناء شهدائها إلى المدرسة: «أحياءٌ عند ربهم»

الشرطة تصحب أبناء شهدائها إلى المدرسة: «أحياءٌ عند ربهم»

بالصور| طلاب مدرسة بالقليوبية يجلسون على "حصيرة".. والتعليم: جار التحقيق

بالصور| طلاب مدرسة بالقليوبية يجلسون على "حصيرة".. والتعليم: جار التحقيق

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