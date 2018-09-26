قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الرئيس السيسي ذكر تعبير "الحل السياسي" 7 مرات في الكلمة التي ألقاها امام الجمعية العامة للأمم المتحدة للتذكير بأن مصر غير متورطة أو متسببة في الصراعات الموجودة في المنطقة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن السيسي أشار إلى وجود بعض الأطراف الإقليمية التي تعيق التسوية المنطقة في قضايا المنطقة.

وتابع: "تتساوى كل من قطر وتركيا وإيران توظف أمن الإقليم لحساباتها وتعبث بأمن دول المنطقة، فقطر تمارس دورًا مشبوهًا في غزة، وتعوق المصالحة الفلسطينية، الجانب التركي عبث بملف غزة، وإيران أنشئت جماعات شيعية في القطاع، وهذا الملف نموذج حالة لما يحدث في المنطقة".