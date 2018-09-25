قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن اختيار السيسي لعباراته في الكلمة التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة كان مدروسًا.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "السيسي أكد على مصطلحات مثل تثبيت الدولة، وثقافة السلام والتنمية المستدامة، وكلها جاءت من الذاكرة المصرية لا من الثقافة الغربية".

وتابع: "لمصر خصوصية في الطرح، والسيسي انتقى دلالات الألفاظ المناسبة، وهذا يؤكد أن هناك ترابطًا في سياقات ومضامين الكلمة التي قالها السيسي".