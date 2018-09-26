عرض المهندس خالد عبد العال رئيس مجلس إدارة شركة زادة لتكنولوجيا الأنظمة والعضو المنتدب، والتابعة للمخابرات العامة، بعض تفاصيل مشروع الدمغة الالكترونية لضمان حصول النقابة على كامل عوائدها للحماية من التزوير والتدوير والسرقة.

جاء ذلك خلال الجلسة المنعقدة الثلاثاء، بمسرح ممشى النصر بمدينة الغردقة، بحضور النقيب سامح عاشور، وأعضاء مجلس النقابة، والنقباء الفرعيين.

وأشار "عبد العال": "نسعى لتوفير خدمات الكترونية للمحامين بدقة وسرعة متناهية كدليل اشتغال وغيرها من الخدمات، ولضمان تطوير خدمات النقابة، والمساعدة في اتخاذ القرارات بسرعة ودقة لتوفير عناء بعض الاجراءات على المحامين كإثبات الاشتغال وغيرها".

وأضاف: "كما يسعى المشروع لتوفير الخدمات الإلكترونية للمحامين المشتغلين فقط طبقا لمعلومات النقابة، وبرنامج نقاط للمكافآت، لضمان منظومة متكاملة، كما ستطور المنظومة باستدامة أثناء تنفيذ المشروع وكذلك بعد الانتهاء لمواكبة أحدث التقنيات العالمية".

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة المشرفة على المشروع: "المرحلة الأولى تبدأ خلال أكتوبر المقبل، في ست محافظات، على أن تكون في البداية محافظة بشكل تجريبي، وينتهى بكافة مراحل إنشاء المشروع خلال 18 شهر بكافة محافظات مصر".