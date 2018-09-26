أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، انعقاد المؤتمر العام السنوي لنقابة المحامين العام المقبل ٢٠١٩، في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وقال "عاشور"، خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العام السنوي للنقابة لعام ٢٠١٨، والذي يُعقد بمدينة الغردقة منذ الأمس، أن مصر تتعرض لحرب ضروس من الإرهاب، مؤكدًا أن المحامون سيحتفلون العام المقبل من هذا المكان بانتهاء الإرهاب من مصر وقضاء الدولة عليه.

ورحب اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، بانعقاد المؤتمر السنوي للمحامين العام النقبل بالغردقة أيضًا، مؤكدًا أن أهالي الغردقة يرحبون بالمحامين وأعضاء مجالس النقابة في لؤلؤة السياحة بالبحر الأحمر، ويوفرون لهم كل سُبل الراحة والأمان.