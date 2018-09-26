أصدر الدكتور محمد أبو سليمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، توجيهات للاستعداد للمسح الطبي لأطفال المدارس من سن 5 سنوات إلى 15 سنة للكشف المبكر لروماتيزم القلب تحت عنوان "التهاب الحلق يدمر القلب".

وقال "أبو سليمان"، إن الأهداف الرئيسية للبرنامج التي أعلنتها وزارة الصحة بقيادة الدكتورة هالة زايد "وزيرة الصحة والسكان"، هي الاكتشاف المبكر لحالات روماتيزم القلب للأطفال مع متابعة الحالات الإيجابية مع صرف العلاج كما أكد أن جميع الخدمات المقدمة للبرنامج بالمجان.

وأضاف أن البرنامج يطبق بثلاث مراكز تعمل يوميا ماعدا الجمعة بمستشفى أبو قير العام ومستشفى رأس التين العام، ومستشفى الجمهورية ويشمل البرنامج الكشف بجهاز الموجات الصوتية أيكو.

ووجه باستقبال الحالات الجمعة المقبل من الثامنة صباحا حتى الثانية مساء احتفالا باليوم العالمي للقلب 29 سبتمبر. كما وجه إدارة الشؤون الوقائية لإقامة ندوات تثقيفية وتوجيه المواطنين والأطفال بالمدارس للكشف الطبي بمراكز روماتيزم القلب.

ونظمت إدارة الثقافة الصحية والإعلام بالتعاون مع إدارة الأمراض غير المعدية بمديرية الشؤون الصحية، ندوة بمناسبة احتفالية اليوم العالمي للقلب، بحضور الدكتورة عزة قاسم مديرة إدارة التثقيف الصحي، ودكتور عامر حسن "أخصائي قلب الأطفال".

وكانت الندوة، عن التعرف على "أهمية القلب ووظائفه وكيفية الحفاظ على القلب والعادات الخاطئة التي تضر بالقلب" بحضور ما يقرب من 70 فردا من المثقفين الصحيين بالمناطق والمستشفيات.