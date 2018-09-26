أعرب حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عن سعادته لمشاركته بملتقى قادة الإعلام العربي الكبير برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بدولة الإمارات العربية الشقيقة التي يجمعنا بها علاقات تاريخية قوية حكومة وشعبًا فهي بحق بلدنا الثاني على مدى التاريخ.

وقال حسين زين إنه ليس غربيًا على دولة الأمارات الشقيقة اهتمامها وحرصها الدائم على مناقشة قضايانا العربية المختلفة، متمنيا مزيدًا من النجاح والازدهار لمدينة الشارقة ولدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة فى ظل الحكم الواعي الرشيد المستنير لسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم بملتقي قادة الإعلام العربي بدولة الإمارات العربية الشقيقية واضاف حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام ان ملتقي الإعلام العربي فرصة حقيقية لتبادل الآراء والرؤى لمواجهة التحديات التي يشهدها اعلامنا العربي وأهمها الحروب الإعلامية التي لم تشهدها منطقتنا من قبل، والتي تحتاج منا تفعيل التعاون الاعلامي العربي ومخاطبة الاخر بلغته.

وأضاف زين أن استضافة الشارقة لهذا الملتقى الهام تأتي انعكاساً لعمق العلاقات الإعلامية التي تربط الاعلاميين العرب وتعزيز التعاون الإعلامي العربي.

وعلى هامش الملتقى، أجرى حسين زين لقاء مع سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام تبادل خلالها وجهات النظر حول مختلف القضايا الإعلامية والثقافية ومناقشة سبل تنشيط التعاون في مختلف المجالات الإعلامية.