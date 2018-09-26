أكد اللواء طارق حسونه، مدير أمن الغربية، اليوم، أن دور أفراد وضباط ومأموري مراكز وأقسام الشرطة هو حفظ أمن واستقرار الشارع حفاظا على صالح حياة وأرواح المواطن، مشيرا إلى أنه لا تهاون مع من تسول له نفسه تكدير الأمن والسلم العام للشارع الغرباوي.

جاء ذلك خلال احتفاليه نظمتها مديرية أمن الغربية، اليوم، بحضور اللواء أحمد عتمان مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، وعدد من القيادات الأمنية، لتكريم الأفراد والضباط المتميزين ومأموري مراكز وأقسام الشرطة لمجهوداتهم في حفظ أمن واستقرار الشارع الغرباوي.

وأوضح مدير الأمن أنه حرص على تكريم الضباط جميعا لدورهم الريادي في تدشين حملات مرورية ومرافق وإشغالات وتموين وتنفيذ قرارات حملات إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة بشكل ملحوظ طوال 3 شهر الماضية.

وأعرب مدير الأمن أنه أعطي توجيهاته لكافة الضباط على ضرورة التأهيل والتدريب الدوري والميداني لهم أولا بأول، مؤكدا ضرورة توسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي وارتداء الصدور الواقية والتأكد من تشغيل كاميرات المراقبة والبوابات الإليكترونية بمحيط الخدمات والأقوال الأمنية.