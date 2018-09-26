أكد اللواء ناصر طه، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، تواصل أعمال التشغيل ورفع تراكمات القمامة بمصنع التدوير والعمل بشكل منتظم، للنهوض بخطوط الإنتاج بالمصنع خلال الأشهر المقبلة.

جاء ذلك خلال متابعة أعمال التشغيل ورفع القمامة، اليوم، بمصنع التدوير، وبرفقته الدكتور محمود شحاته عضو مجلس النواب، والذي أعرب عن إشادته البالغة للدور الذي مارسه اللواء ناصر طه رئيس المدينة، في عمليات التشغيل ورفع تراكمات القمامة داخل مصنع التدوير خلال الأيام الماضية.

وأعطى رئيس المدينة توجيهاته بضرورة استمرار حصر الكميات التي يجرى رفعها أولا بأول وإعداد تقرير يومي بذلك، بجانب إيجاد حلول واقعية لإصلاح الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء بكافة الخدمات.