اجتماع لجنة "الزراعة" لمراجعة وصياغة القوانين والتشريعات

اجتمعت، اليوم، لجنة مراجعة وصياغة السياسات والقوانين والتشريعات الزراعية برئاسة الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، والتي تختص بمراجعة السياسات الزراعية النافذة وتقييم فاعليتها ووضع مقترحات تعديلها إذا تطلب الأمر، وتضمن جدول أعمالها مناقشة قانون التعاون الموحد وقانون البنك الزراعي المصري.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد بجلسته الخامسة أول الشهر الجاري بعمل حوار مجتمعي بعقد ورش عمل وندوات لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد لمناقشة مواد قانون التعاون الموحد خلال الفترة من 1 حتى 6 أكتوبر لهذا العام.

وسيتم دعوة الخبراء والمعنيين بالتشريعات لوضع رؤى واضحة حول هذا القانون ومدى استفادة التعاونيات الزراعية منه، ومدى تماشيه مع المستجدات الحالية في ظل وجود قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته بالقانون رقم 204 لسنة 2014.