لقى عامل مصرعه، إثر سقوطه أثناء عمله بالطابق الثالث لبرج سكني تحت الإنشاء بسبب اختلال توازنه بشوارع مركز زفتى بالغربية، وجرى نقل الجثة الهامدة لمشرحة مستشفى زفتي العام استعدادًا لتشريحها .

تلقى اللواء طارق حسونه، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء سعيد شكري، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد مصرع "ا. ع"، 51 سنة، عامل بناء، مقيم بقرية كفر الجنيدي بدائرة المركز، إثر سقوطه من الطابق الثالث حال عمله ببرج سكني تحت الإنشاء.

جرى التحفظ على الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى زفتى العام، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بتشريح ودفن الجثة .