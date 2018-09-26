يطلق اتحاد الأطباء النفسيين العرب، صباح غدٍ الخميس، حملة توعوية تحت عنوان "احمي النفسية"، وذلك على هامش مؤتمره الخامس عشر الذي تحتضنه أحد فنادق القاهرة.

وتهدف الحملة إلى توعية المواطنين بوسائل حمايتهم من الأمراض النفسية.

ويشارك في المؤتمر عدد من أساتذة الطب النفسي العرب والأجانب، ومن المقرر أن يناقشوا الأمراض النفسية المنتشرة حاليًا، وكيفية حماية الناس من الإصابة بتلك الأمراض.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور ناصر الشريقي، رئيس اتحاد الأطباء النفسيين العرب، والدكتور ممتاز عبدالوهاب، رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، وبمشاركة ممثلين عن الجمعية العالمية للطب النفسي، وإحدى شركات الأدوية، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل "الحملة".