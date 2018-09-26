علق الإعلامي أحمد موسى، على المشاركة القوية للرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة وما يتصل بها من مباحثات واجتماعات منعقدة على هامشها مع رؤساء ورؤساء ووزراء وكبار صانعي القرار في دول العالم.

وقال موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الرئيس السيسي بحث حل أزمات دول المنطقة، موضحًا أن تلك الدول مرت بما مرت به مصر في عام 2011.

وأضاف: "الفارق بيننا وبينهم إننا نزلنا في 30 يونيو ومصبرناش إلا سنة على حكم الإخوان، 30 يونيو أنقذت مصر من مصير أحداث 2011".

وتابع: "لولا 30 يونيو، كنا هننتظر الأمم المتحدة تحل الأوضاع عندنا ويحددوا الوفود، لكن دلوقتي مصر موجودة في المقدمة لحل قضايا فلسطين وسوريا وليبيا واليمن".

وأكمل: "28 يناير 2011 كان بداية خطة إسقاط الدولة المصرية وليس النظام، والإخوان كانوا البديل مثلما حدث في الدول المجاورة، ولو منزلناش في 30 يونيو كان زماننا بنتقسم في الأمم المتحدة".