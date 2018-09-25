قال الإعلامي أحمد موسى، إن القمة التي انعقدت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، أمسٍ الإثنين، تزعج أعداء مصر مثل جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "اللي بيحب مصر هو اللي بيحب مشهد لقاء السيسي وترامب، وأعداء مصر بيعيطوا وبيصرخوا من إمبارح".

وتابع: "علاقتنا بدول العالم بقت أقوى، بعد ما كان مرسي فاضحنا بره في كل حتة".

وأكمل: "ترامب معبرش تميم، رغم إنه دفع مليارات عشان يسلم عليه ويعبره في يوم زي ده، وفد قطر كان معدي كان ناقص حرس ترامب يديله على قفاه، محدش يعرف مين قطر دي، ولا مكانها على الخريطة، قطر وتركيا هوا ومحدش شايفهم".