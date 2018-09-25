قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإدارة السابقة كانت الداعم الرئيسي لجماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى أن كل من الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وهيلاري كلينتون كانا الحليفين الاستراتيجيين الأبرز للجماعة الإرهابية.

وأضاف خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن العلاقات بين القاهرة وواشنطن تطورت كثيرًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، موضحًا أنها وصلت إلى الشراكة الاستراتيجية.

وتابع: "ترامب قدم دعمًا كبيرًا لمصر في كافة المجالات، ومنها مكافحة الإرهاب الإخواني الذي تواجهه مصر".