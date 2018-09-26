أحمد موسى: "لولا 30 يونيو كان زماننا بنستلف وبنتشرد"

علق الإعلامي أحمد موسى، على مشاركة الرئيس السيسي في أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلًا إن مصر في مقدمة الدول التي تسعى إلى الوصول لحل سياسي لقضايا المنطقة.

وأضاف خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لولا 30 يونيو كان زماننا بنستلف وبنتشرد ومش لاقيين حاجة، ومكنش حد هيصرف علينا".

وتابع: "بعد أحداث 2011 شركات البترول انسحبت، مكنش في استثمار والوضع الأمني كان متدهور والتظاهرات في كل حتة".

وأكمل: "لكن دلوقتي السيسي متكلمش عن مصر بس، لكن اتكلم عن كل دول العالم ودول المنطقة، ولو كنا مكملين في اللي كنا فيه في 2011 مكنش حد عبرنا ولا ادانا كلمتين".