ملتقى قادة الإعلام العربي يناقش عقبات البيئة الإعلامية

انطلقت أمس، أولى أعمال ملتقى قادة الإعلام العربي في دورته الخامسة والذي يضم أبرز قادة الإعلام في الوطن العربي، ويستمر ليومين، بالتعاون بين المكتب الإعلامي لإمارة الشارقة وهيئة الملتقى الإعلامي العربي.

ورحب ماضي الخميس الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي فى كلمته خلال افتتاح أولى الجلسات بالشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والسفير الدكتور بدر الدين العلالي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية المصرية للإعلام.

ورحب الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام خلال كلمته بضيوف ملتقى قادة الإعلام العربي الخامس، مشيرًا إلى حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بجعل إمارة الشارقة بيتًا لكل العرب ومقصدًا للأدباء والمثقفين والإعلاميين.

وأضاف القاسمي أن ملتقى الإعلام العربي يعكس عمق العلاقات الأخوية والتعاون الإعلامي التي تربط إمارة الشارقة مع أهل دولة الكويت الشقيق، مشيرا إلى جهود ملتقى الإعلام العربي ودوره في مناقشة قضايا الإعلام العربي والتصدي لتحديات النهوض به ونتمنى له دوام التوفيق وتحقيق أهدافه الإعلامية وتطلعاته في ظل ضرورة إيجاد بيئة داعمة للإبداع والتطوير الإعلامي.

وبين القاسمي "إن الإعلام في الشارقة أولوية قصوى تتوافق رؤيته مع خطى الإمارة التطويرية وتطلعاتها نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدا لقد تواصلت في الإمارة العديد من مراحل تطوير الإعلام ومبادراته المختلفة التي بدأ تاريخها الإعلامي مع بزوغ أول صحيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ العشرينيات وصولاً الى اطلاق مجلس الشارقة للإعلام بمؤسساته الثلاث "مؤسسة الشارقة للإعلام والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة ومدينة الشارقة للإعلام "شمس"، حيث إن طموحنا في تطوير الاعلام والارتقاء بمكانته لا حدود له بوجود قدوتنا ونبراس طريقنا صاحب السمو حاكم الشارقة، الذي نتوجه اليه بخالص التقدير والعرفان لما يوليه للقطاع الإعلامي من اهتمام كبير لقناعة سموه بدور الإعلام في بناء الإنسان وتنمية المجتمعات.

ومن جانبه قال السفير بدر الدين العلالي الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية "إن جامعة الدول العربية تحتضن هذا الملتقى دائما ليكون الإعلام العربي مشاركا فى الرؤى العربية المشتركة المبنية على الوعي بالثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم كله كافة، مؤكدا أن الجامعة العربية نتطلع إلى أن يستمر هذا الملتقى لخلق وتكوين أشكال وترابط الإعلام العربي لهدف معالجة القضايا المتصلة بالاعلام العربية، ودراسة المتغيرات الحاصلة والمهنية ومواكبة تكنولوجيا الاعلام الجديدة، ليكون هذا الملتقى نافذة للمنطقة العربية لصياغة السياسات وقيام التعاون المشترك بين كل مؤسسات الإعلام العربية.

وقال الدكتور حسين زين رئيس الهيئة الوطنية المصرية للإعلام خلال كلمته في الافتتاح "إن الهيئة تُولى اهتماماً كبيراً بالشباب وقضاياهم والعمل على تمكينهم اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وتوسيع مشاركتهم فى الحياة العامة والدعوة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم والسعي الدائم لاتاحة الفرصة للظهور الإعلامى بوسائل الإعلام الوطنية وهو حق لهم للتعبير عن آرائهم وأفكارهم وطرح مشكلاتهم وقضاياهم، وفى المقابل تعريف الشباب بواجباته تجاه قضايا وطنه المختلفة.

بدأت أولى الجلسات تحت اسم "واقع الإعلام العربي والمستقبل المأمول"،وشارك الحضور المناقشة حول قضية مستقبل الإعلام العربي ومشكلاته وايجاد حلول لها، ومن جانبه قال سامي النصف وزير الإعلام الكويتي الإسبق "لابد أن نسعى إلى تقديم تدريب إعلامي يتميز بالمهنية والاحترافية وفق أحدث معايير التدريب الإعلامي الدولية وممارساته المعتمدة، مشيرا إلى حاجة سوق العمل الإعلامي إلى إعلاميين يتميزون بمهنية واحترافة عالية في ظل التدقم التكنولوجي الحاصل".

ومن جانبه قال يوسف الهوتي رئيس قطاع التخطيط والتطوير الإعلامي بسلطنة عمان "نحن الآن نواجه مشكلة حقيقية بما يتعلق بالجيل الحاضر الذي سيتبنى مستقبل الاعلام في الوطن العربي، داعيا الي تدريب محترف بين اعضاء مجلس التعاون الخليجي والملتقي الإعلامي العربي ومجلس الشارقة للإعلام، لابتكار مركز تدريب يقدم للشباب برنامج إعلامي ينمي المنظومة الإعلامية العربية.

ومن جانب آخر قالت الدكتورة سوزان القليني رئيسة قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس " ان دور المؤسسات الاعلامية الموجودة فى المنطقة العربية متراجع تماما فى ظل المنافسة الشديدة الموجودة بين الوسائل الخاصة والحكومية، مضيفه من الملاحظ ان الحكومات العربية تراجعت تماما في ما يخص الشان الاعلامي، داعيه إلى ضرورة أن يكون هناك إعلام تنوي مع إنفاق حكومي حقيقي لتوعية المجتمع العربي والدفع بالعملية التنموية الإعلامية بالمنطقة.

وأضافت القليني: "نحتاج أن نعيد النظر مرة أخرى في كل من يصل إلى مكان إعلامي بحيث يكون معد مهنيا، مع ضرورة حصوله على ترخيص للعمل الإعلامي، وعد ترك المجال لكل مؤسسة تختار من يريد ان يعمل بالإعلام.

ومن ناحيته أشار محمد الحمادي رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية إلى أن شباب اليوم هم قادة المستقبل ولأن الإعلام يعد أحد العوامل المؤثرة على توجهاتهم، ومُساهم رئيسي في تشكيل أفكارهم، فإنه ولابد من إعداد جيل من الإعلاميين يتمتع بأعلى المعايير المهنية، ومتمسك بقيمه ومحافظ على عادات مجتمعه ومساهم في رفعة وطنه وتقدم دولته.

وقال مصطفى الزرعوني مدير تحرير صحيفة "الخليج تايمز" لابد من تقيد المنظمات الإعلامية المنظمة للاعلام بالمهنية، حيث يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، نشرأو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو للعنصرية، أو التعصب أو يتضمن طعنا في أعراض الأفراد أو سبا أو قذفا لهم أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية".

ومن جانبه قال صبحي عسيلة رئيس تحرير جريدة "الأهرام": "إننا لدينا مشكلة في التفرقة بين المهنة والوسيلة، مؤكدا اننا نترك المهنة ونتكلم عن الوسيلة، حيث ان الاعلام ليس مجرد صحف او قنوات، مؤكدا اننا لدينا مشكلة في القراءة مما يؤدي بنا الى نشر محتوى ضعيف للغاية".

الجلسة الثانية

واقيمت الجلسة الثانية تحت عنوان "التطورات الحديثة فى الإعلام والمتغيرات المهنية" وادارها د.حسين أمين أستاذ بقسم الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية في القاهرة، لتناقش التطورات الإعلامية الخاصة بالتكنولوجيا واستخدام الصحفيين والإعلاميين للشبكات الاتصالية في ظل وجود الكثير من البرامج التعليمية.

وتطرق الحضور بالاشارة الى ان هناك فرص عظيمة للنهوض بالإعلام وطرح مفاهيم التطورات الحديثة والاستفادة من خبرات قادة الإعلام الحاضرين في إطار التطورات الحديثة فى الإعلام وثورة التكنولوجيا، مؤكدين ان المجتمع العربي يجب أن يسابق الزمن لملاحقة التكنولوجيا الحديثة فى ظل عصر الإعلام المعلوماتي الالكتروني والسوشيال ميديا.

وقال أما حازم الخالدي الاعلامي الاردني "أن الإعلام العربي في تراجع ملحوظ ، منوها أن الإعلام الالكتروني يساعد علي تفاقم لغة الكراهية ، فهناك أكثر من 1100 قناة عربية إلى جانب عشرات الآلاف من المواقع الالكترونية وهذا ما يصعب السيطرة عليها" .

وفي سياق متصل قال جورج صبري رئيس تحرير موقع "سرمدي": " إن هناك كثير من الأمور المتعلقة بالإعلام العربي في ظل التطورات الحديثة ولابد من إيجاد حلول لها، مشيرا الى ضرورة تدريب الشباب على استخدام التكنولوجيا في الإعلام لاكتساب الاحترافية والمهنية لكي تجعل الشباب الإعلامي يعمل بمهنية للاستفادة من المتغيرات فى استخدام التطورات الحديثة التكنولوجية، فهذا يفيد شباب الإعلاميين بزيادة الوعي المجتمعي لمسايرة المتغيرات المهنية الحديثة.

الجلسة الثالثة

وانتهت الجلسة الثالثة تحت عنوان "الاعلام منبر لقيادة الرأي العام" وادراها يوسف الهوتي رئيس قطاع التخطيط والتطوير الاعلامي بسلطنة عمان ، حيث شدد حضورالجلسة على المحتوى الإعلامي الذي يعتبر مرتكزاً أساسياً لتطوير المؤسسات الإعلامية مؤكدين أهمية تلبية المحتوى لاحتياجات الجمهور وضرورة الالتزام بأخلاقيات العمل الإعلامي وتطوير قدرات العاملين في وسائل الإعلام.

ودعى المشاركون جامعة الدول العربية إلى وضع قانون ينظم الإعلام الالكتروني وميثاق مهني لترسيخ قيم الإعلام وضبط النشر غير المسؤول، مؤكدين ضرورة التدخل التنظيمي والتشريعي للمواقع الالكترونية وتوفير المعلومات الكافية للتصدي للشائعات ووضع ضوابط للنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي والاستفادة من الثورة التقنية في دعم العمل الإعلامي.

وأكد المشاركون في الجلسة أهمية مراجعة السياسات التحريرية في العديد من المؤسسات الإعلامية وإطلاق مبادرات إيجابية بما فيها مراكز بحثية تساهم في دعم المصداقية وتوفير المعلومات الكافية، مضيفين لابد من وضع وضع استراتيجية للإعلام العربي ومد جسور التعاون والتقارب بين الثقافات ووضع حلول المستقبل وتبني رسائل التسامح.

ولفت المشاركون إلى تحديات مهنة الصحافة مؤكدين أهمية بناء جيل جديد من الصحفيين لحمل رسالة إعلامية تتوافق مع أهداف التطوير والتنمية المستدامة.

وانتهت الجلسة بالعديد من المخرجات تناولت حلول التصدي للعقبات التي تواجه البيئة الإعلامية العربية في ضوء ما تشهده من مستجدات مختلفة، وضرورة مواكبة الصحافة المطبوعة للثورة الرقمية وتعزيز تكاملها مع وسائل الإعلام الحديث بما يحاكي التوجهات المستقبلية التي تشهدها الساحة العالمية.