نظرت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة الثانية"، برئاسة المستشار جمال طوسون رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف عبدالورث فارس، ومحمد المر، وسكرتارية حسني عبدالحليم، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، اليوم، ثاني جلسات محاكمة وائل سعد تواضروس الراهب "أشعياء المقاري" سابقا، والراهب فلتاؤس المقاري، المتهمين بقتل الأنبا أبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا أبو مقار العامر بوادي النطرون.

واستمعت المحكمة خلال إجراءات أمنية مشددة، في محيط المحكمة وداخلها، لطلبات دفاع المتهمين، وحضر المتهم الأول وائل سعد تواضروس الجلسة "محبوسا"، فيما غاب المتهم الثاني فلتاؤس المقاري، لخضوعه للعلاج في مستشفى قصر العيني في القاهرة.

وقال المستشار جمال طوسون، رئيس المحكمة، إن المحكمة وصلها خطاب من مدير مستشفى قصر العيني، يؤكد فيه أن المتهم الثاني في القضية يتعذر عليه الحضور إلى المحكمة، لأن حالته غير مستقرة، حيث إنه يعاني من كسر بفقرات الركبة والكاحل الأيمن والأيسر.

وطلب ميشيل حليم محامي المتهم الثاني فلتاؤس المقاري، انتداب قوميوسن طبي نفسي من مستشفى قصر العيني، لتوقيع الكشف الطبي على موكله، لبيان مدى حالته النفسية، وما إذا كان يتحمل المسؤولية الجنائية في القضية من عدمه.