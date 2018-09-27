قام صباح اليوم المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، بجوله مرور مفاجأة في نطاق المنطقة الجنوبية تفقد فيها عدد من المحطات والمزلقانات وورشة الصيانة والتجهيز اليومي للقطارات بالأقصر رافقه فيها المهندس حسين الرشيدى مدير المنطقة الجنوبية.

وأثناء جوله رئيس الهيئة بورش الصيانة والتجهيز اليومي بالاقصر تفقد مخرطة العجل الأرضية والمتخصصة في خرط عجل القطارات، والتي تعد من أحدث ثلاث مخارط عجل على مستوى ورش الصيانة بالهيئة، والتي أسهمت في سرعة الاستعداد بالعربات في المنطقة الجنوبية.

كما استقل رئيس الهيئة (الموتور) الخاص بالمرور والتفتيش من محطة الأقصر حتى محطة قنا توقف في عدد من المزلقانات والمحطات والبلوكات للتأكد من إلتزام العاملين بالوظائف الحرجة للسلامة وطوائف التشغيل من تنفيذ إجراءات وتعليمات السلامة والقيام بمهامهم الوظيفية، وكذلك مراجعة السجلات المعتمدة ذات الصلة بسلامة وأمان مسير القطارات.

وشدد رئيس هيئة السكة الحديد أثناء الجولة على ضرورة الإلتزام بإجراءات السلامة والجودة، كما قرر صرف مكافأة فورية لخفير مزلقان لإلتزامه بالتعليمات واللوائح وتنفيذ إجراءات السلامة ليكونوا نموذجًا يحتذى به بين زملائهم ونقل موظف من موقعه لعدم وانضباطه في العمل والتزامه بالتعليمات واللوائح.