صرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتطبيق الخطة الإستراتيجية للتعليم في المدارس بفاعلية، وبقيادة الأستاذة ألفت عبد الرحيم فرغلي رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والجودة.

قامت الإدارة العامة للتخطيط والمشروعات بعقد ورشة عمل لأعضاء التخطيط والمشروعات على مستوى (27) مديرية تعليمية، وذلك بشأن إعداد خطة مدرسية استراتيجية لكل مدرسة في ضوء خطة الوزارة 2018/2019، وبرنامج الحكومة 2018/ 2022، وخطة الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وعلى أساس دراسة الوضع الراهن والرؤية المستقبلية لكل مدرسة.

قامت الدكتورة هاما منصور مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمشروعات بعرض مفصل للخطة المدرسية الاستراتيجية، حيث أوضحت أن أهداف الخطة تشمل (الطلاب، والمعلمون، والأنشطة التربوية، والمبنى المدرسي، والإدارة المدرسية، والتنافسية المحلية والإقليمية، والتواصل بين البيت والمدرسة والبيئة المحيطة).

وأكدت على أن الخطة المدرسية لابد أن تركز على رعاية الطلاب تربويًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، ورياضيًا، وكذلك بناء القيادات الطلابية، وتعزيز دافعية التعلم لدى الطالب، وتنمية مواهب الطلاب، وتشجيعهم على الابتكار والإبداع، وتشمل الخطة أيضًا رعاية الطلاب سلوكيًا والتركيز على إعلاء منظومة القيم، والسلوكيات الحميدة، وكذلك تعميق روح الولاء والانتماء للوطن وترسيخ الهوية المصرية.

كما أكدت على نشر ثقافة التخطيط بالمدارس والتوعية بخطة الدولة للتنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، والخطة الأممية للتنمية المستدامة 2030 (الهدف الرابع) الخاص بالتعليم وأهدافه.

كما قامت بالتوجيه بضرورة سرعة تسجيل ما تم تنفيذه من الخطة التنفيذية لكل مديرية للعام المالي 2019/2018 (الربع الأول) على الموقع الإلكترونى المعد لمتابعة الخطة.