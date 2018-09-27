قال أستاذ الطب النفسي الدكتور محمد رضا الفقي، إن 90 % من الأمراض النفسية يمكن علاجهـا في حال التشخيص المبكر وفي حال مواظبة المريض على التقيد بالمواعيد المحددة له من قبل الطبيب المعالج، والانتظام في استخدام الدواء.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمؤتمر الخامس عشر لاتحاد الأطباء النفسيين العرب المنعقد حاليًأ فى القاهرة، وإطلاق حملة تحت شعار "احمى النفسية".

وأضاف أن أبرز العوامل المؤثرة على الصحة النفسية طبقًا لمنظمة الصحة العالمية، تتمث فى الاعتلالات الجسميّة، وأمراض القلب، والاكتئاب، والأنماط الصحيّة غير السليمة، وتعاطي المخدرات والأدوية، بالإضافة إلى الفقر، والحروب، وفقدان الأمن، وانتشار اليأس، وتدني الدخل، وانتشار البطالة، وانتهاكات حقوق المرأة والطفل، وأساليب التنشئة الأسرية العنيفة وغير السليمة وغيرها.

وأشار إلى أن جميع هذه العوامل البيئيّة والنفسيّة والاجتماعيّة من شأنها حرمان الأفراد من التمتع بالاستقرار النفسي والصحة النفسية، وبالتالي انتشار وظهور الانحرافات وحالات القلق والأنماط السلوكيّة غير السليمة وغيرها الكثير من الآثار السلبية.وأوضح أستاذ الصحة النفسية، أن أحدث الدراسات أكدت أن شخصية الطبيب المعالج وحنكته تؤثر بشكل كبير على علاج المريض.