حاكم الشارقة: مصر دولة مهمة وبدونها لن تقوم لنا قومة

قال حاكم الشارقة الشيخ د. سلطان القاسمى، «إن مصر دولة مهمة وبدونها لن نكون ولن تقوم لنا قومة»، بحسب تعبيره. وأضاف، خلال الدورة الخامسة لملتقى الإعلام العربى، التى تقام تحت رعاية نادى الشارقة للصحافة، أن الصحافة علم ومعرفة وليست شطارة فقط، ويجب أن يعتمد الصحفى على تنمية مهاراته، وأن تركز المؤسسات الإعلامية على تنمية برامج التدريب.

وأشار «القاسمى» إلى أن مصر زاخرة بعناصر صحفية رائعة، وكشف عن اتفاق بينه وبين نقابة الصحفيين للتعاون فى مجالات تدريب الصحفيين، من خلال إنشاء معهد للتدريب والتعليم اختار له الأدوار الخالية بمقر النقابة بالقاهرة.

ولفت حاكم الشارقة إلى وجود خطة طويلة الأجل لتنمية مهارات الصحفيين، مؤكداً أنه سيتم الاتفاق مع عدد مع الصحف العالمية لإلحاق خريجى المعهد المزمع إنشاؤه للتدريب لصقل مهاراتهم.

وحذر «القاسمى» من بعض المظاهر السيئة فى الوسط الصحفى، مندداً بانتشار الأخبار غير الدقيقة والكاذبة والتى سبب بعضها أزمات بين الدول.