قالت النائبة بسنت فهمي، عضو مجلس النواب والخبيرة الاقتصادية، إن كلمة مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد عن تعافي الاقتصاد الكلي لمصر، تؤكد أن مصر على الطريق الصحيح من تحقيق نتائج اقتصادية أهمها انخفاض معدلات التضخم وتراجع عجز الموازنة.

وأضافت "بسنت"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة في مصر"، على قناة "الحياة"، أنه لابد من الاعتماد على الاقتصاد الجزئي الذي يستدعي مستثمرين في الزراعة والصناعة والتعدين.

وأشارت إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تجعلنا نشعر بنجاحات كثيرة في جميع المجالات، مؤكدة أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المستثمرين الأجانب هام للغاية لاعتباره أهم شخصية في مصر وأعلى سلطة في الدولة ولقاء مربح للغاية.