قالت النائبة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بصفة شخصية آخر تطورات الوضع الاقتصادي، بعد الجهد الجبار الذي بذل الفترة الماضية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة في مصر" على شاشة قناة "الحياة"، أن الجهد المبذول كان لتحريك الاستثمار، مشيرة إلى أن المجلس يتابع دائما المؤشرات على أرض الواقع ونطلب من الحكومة دائما إعطائنا مؤشرات عن سير العمل.

وأكدت أن المتابعة الدورية للاقتصاد من أهم ما يمكن، لأننا بمرحلة جني الثمار وعن طريق المتابعة نعلم هل نحن في الطريق الصحيح أم لا.

وأشارت: "معندناش رفاهية نسيب الأمور تمشي لوحدها، العالم كله في تحدي اقتصادي".