قال وحيد عطا الله، نائب رئيس الشركة الوطنية للمؤتمرات والمعارض، إن المعارض تمثل تبادلا ثقافيا وتكنولوجيا بين العارضين وكافة المشاركين وتنمي السياحة.

وأضاف خلال استضافته برنامج "مساء دي إم سي"، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، على شاشة "دي إم سي"، اليوم، أن صناعة المعارض والمؤتمرات تنمي العلاقات بين الدول.

وتابع أن صناعة المعارض والمؤتمرات وأهميتها للدول لم تصل حتى الآن لاهتمام أي من المسؤولين بمصر وعلى رأسها الجهات التي من المفترض أن تكون مهتمة بذلك مثل وزارات السياحة والمالية والداخلية وشركة الطيران.