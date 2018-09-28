قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة القاهرة، وعضو مجلس النواب، إن الطلاق والانفصال ليس آخر الزمان في كل قوانين البشرية منذ الفراعنة والرومان، ولكن النفوس هي من تتحكم في المشاكل التي تأتي بعد الطلاق، مطالبة الأسرة المصرية بالسير خلف الآية الكريمة "ولا تنسوا الفضل بينكم".

وأضافت نصير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حكايتنا"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه يجب تفادي مشكلات ما بعد الطلاق لإخراج أجيال سوية نفسيًا للمجتمع، حيث أن الأطفال هم من يدفعون ثمن ضريبة الطلاق في الأسرة المصرية.