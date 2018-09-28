أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات للمستشار العمالي للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو، لبحث طلب أسرة المواطن "محمد . م . ح" الذي كان يعمل في إيطاليا، وتوفى في حادث اصطدام عدة سيارات "حادث جماعي"، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وتلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا من المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، أشار فيه إلى أنه بالتواصل مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي "الأنبس"، أفادت أن العامل المتوفي من مواليد بني سويف في7 نوفمبر 1985، ومقيم بكفر الزيات، محافظة الغربية، وأنه لم يكن ملتزم في سداد الأقساط التأمينية، ولذا لا تستحق أسرته معاشا كاملا، ولكن تستحق مكافأة تصرف لمرة واحدة، وجرى إبلاغ أسرته بالمستندات المطلوبة لصرف المكافأة.

كما تابع مكتب التمثيل العمالي، مع الأسرة الإجراءات القانونية لرفع قضية تعويض أمام القضاء الإيطالي، حيث أن المواطن توفى في حادث اصطدام عدة سيارات "حادث جماعي"، وجرى توجيه السفير إيهاب أبوسريع القنصل العام بميلانو، بمتابعة هذه الإجراءات.