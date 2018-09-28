تمكنت مباحث القليوبية، من ضبط 422 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، وتحرير 529 قضية مرافق، في حملة أمنية، لضبط العناصر الإجرامية، وإعادة الانضباط إلى الشارع.

تلقى مدير أمن القليوبية، اللواء رضا طبلية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط 422 محكوما عليهم بإجمالي أحكام منفذة 5859 حكما و908حكم جزئي، و124حكم مستأنف و13جنايات، وتحصيل4490 جنيه غرامات وتحرير 324 مخالفة.

كما جرى تحرير 529 قضية مرافق عبارة عن "98 إشغال- 4 نظافة- 112 بائع متجول- 172 إزالات فورية- 52 إعلانات مخالفة- 30 وصلات كهربائية- 7 فرش شاى- 23 تنده- 10 غرامة فورية- 1 قرار إدارى غلق- 17 إزالة رصيف خرساني، كما جرى رفع 54 طن قمامة ومخلفات.

كما شنت المباحث حملة أسفرت جهودها عن فحص 37 شقة و176 من قاطنيها، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهم.

وعلى صعيد متصل، قرر محمد صلاح فرحات، رئيس مدينه كفرشكر، غلق محل لبيع الخمور ومقهى بدون ترخيص، خلال الحملة التي قامت بها الوحدة المحلية بالتنسيق مع مركز شرطة كفرشكر، وجرى غلق عدد 2 محل وإزالة التعديات والإشغالات بالشوارع.

وأضاف رئيس المدينة، أنه جرى غلق مقهى على الطريق السريع "بنها – المنصورة"، نظرا لشكاوي الأهالي التي أكدت أن المقهى يستقطب طلاب المدرسة الثانوية الصناعية بالمدينة إلى جانب غلق محل لبيع الخمور بجوار منطقة السلخانة.