قال الدكتور خالد أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن الحملة القومية للقضاء على فيروس "سي"، واﻷمراض غير السارية "ضغط - سكر - سمنة"، سوف تنطلق بجميع الوحدات الصحية على مستوي المحافظة، يوم الإثنين المقبل ومستمرة على مدار شهرين متتاليين، اعتبارا من بداية أكتوبر المقبل وحتى نهاية شهر نوفمبر المقبل، ضمن حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقضاء على فيروس "سي".

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه جرى إعداد خطة للقضاء على فيروس "سي" بالمحافظة، وجارى تنفيذها من خلال 4 محاور وهم: "إجراء جميع التحاليل والكشف والفحوصات الطبية بالمراكز الطبية بمدن رأس سدر بأبوزنيمة ونويبع -إجراء جميع الفحوصات بوحدات الرعاية الأساسية بجميع مدن المحافظة- الفحص الروتيني بالمستشفيات، إجراء الفحص لأي مريض يحجز في الأقسام الداخلية بمستشفيات: "رأس سدر -أبو رديس - طور سيناء -شرم الدولي -دهب - سانت كاترين - نويبع - طابا"،" وإجراء التحاليل لجميع المرضى فوق سن الـ 18عاما، ويجرى صرف العلاج للمرضى مجانا، سواء كان لديه تأمين صحي أو ليس لديه تأمين صحي.

وتابع: أن القوافل العلاجية التي تتمركز بمستشفى أبو رديس المركزي ومستشفى دهب المركزي ستقوم بإجراء التحاليل وصرف العلاج مجانا، "تحليل فيروس "سي"- قياس الضغط - قياس السكر -قياس كتلة الجسم".