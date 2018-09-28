صرح الإعلامى أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأنه حرصًا من الوزارة على الارتقاء بمستوى جودة التعليم، فقد حصل عدد (6) مدارس من المدارس القومية بجائزة المدارس الدولية وهى اعتماد من المجلس الثقافى البريطانى برعاية وزارة التربية والتعليم بأن هذه المدارس تطبق الأنشطة المصاحبة لجميع المناهج الدراسية بمعايير عالمية.

وفى هذا السياق، أوضح الأستاذ محمد الشيمى رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية أن مدة هذا الاعتماد ثلاث سنوات ( 2018-2021) وهذه المدارس هى كالتالى: (بورسعيد بالزمالك، وليسيه الحرية بمصر الجديدة، والقناة بالمعادى) بمحافظة القاهرة، و(كلية البنات بالشاطبي، وكلية البنات بزيزينيا) بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى فوز مدرسة (المنيا القومية) بمحافظة المنيا باعتماد لمدة عام ( 2018-2019).