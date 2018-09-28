قرر الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية اليوم، إعفاء مدير الإدارة الصحية ببلبيس من مهام منصبه.

وجاء ذلك بعد مروره على الوحدات الصحية التابعة لإدارة ببلبيس وبرفقته أعضاء المكتب الفني، المكون من دكتور أحمد عبدالحكيم، علا يوسف، وتبين من خلال المرور وجود 8 وحدات صحية مغلقة، ووحدة صحية لا يوجد بها سوى العامل فقط.

وبالاتصال الهاتفي مع دكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تم إعفاء مدير الإدارة الصحية ببلبيس من مهام عمله وتكليف مدير عام الطب الوقائي ومدير الرعاية الأولية بالعرض بمن سيقوم بتسيير الأعمال من باكر.

وتم تكليف مدير عام الطب الوقائي بإعادة توزيع المختص من الرعاية الأولية من المديرية للإشراف على الإدارة الصحية ببلبيس خارج ديوان المديرية لضعف الإشراف والدور الرقابي.

وخصم حافز الإشراف للجهاز الإشرافي للإدارة الصحية ببلبيس عن سبتمبر 2018.

وإحالة جميع طاقم النوبتجية بالوحدات الصحية التي تم المرور عليها للتحقيق بالشؤون القانونية بالمديرية مع التشديد على مدير الشؤون القانونية بالانتهاء من التحقيقات وتشديد الجزاء والعرض في موعد أقصاه أسبوع.

كما كلف التفتيش المالي والإداري بالمديرية بحصر الأسماء وعرضها على الشؤون القانونية في موعد أقصاه 24 ساعة.

وتكليف مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمديرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لخصم حافز الإشراف.