تمكنت قوات الحماية المدينة في الإسكندرية، اليوم، من السيطرة على حريق نشب في ورشة خياطة أعلى عقار قديم بمنطقة المنشية، قبل امتداد النيران لشقق العقار، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، من دون وقوع إصابات.

وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد جمال ياسين مدير إدارة الحماية المدنية، بورود من إدارة شرطة النجدة، بإشعال النيران بأحد الغرف أعلى عقار قديم في المنشية.

وانتقل مأمور وضباط قسم شرطة المنشية وبرفقتهم قوات من إدارة الحماية المدنية بمعدتها إلى محل البلاغ لإخماد النيران، وتبين أنه نشب بغرفة أعلى سطح أحد العقارات القديمة، المكونة من طابقين، وبداخلها ماكينة خياطة ومكواة كهربائية، تستخدم ورشة لصناعة الملابس الجاهزة، ما أدى لاحتراق بعض محتويات الغرفة، دون حدوث إصابات.

وقال العميد جمال ياسين مدير إدارة الحماية المدنية، إنه جرى الدفع بـ4 سيارات مطافي للسيطرة على الحريق قبل امتداد النيران لباقي شقق العقار، مؤكدًا السيطرة على الحريق فور ورود البلاغ، دون حدوث إصابات، وأن سبب الاشتعال ماس كهربائي.

وأخطرت النيابة العامة وقسم الأدلة الجنائية، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنشية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.