أطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية، أمس، قافلة موسعة للكشف عن مسببات العمى ضمن مبادرة "عنيك في عنينا"، بقرية النجاجرة بمركز كوم امبو بأسوان، بالتعاون مع شركة أوركيديا للصناعات الدوائية، وتحت رعاية مجلس الوزراء.

وصرح الدكتور عز الصادق، مدير فرع مؤسسة صناع الخير للتنمية بأسوان، باستقبال الفريق الطبي المختص بمقر القافلة بمدرسة النجاجرة بكوم إمبو، والكشف على 1100 مواطن، حصل 600 منهم على العلاج مجانا خلال القافلة، إضافة إلى تحويل 300 حالة تحتاج تدخلات جراحية وما يقرب من 200 شخص يحتاجون نظارات طبية، مؤكدا أن المبادرة ستتكفل بتلك العمليات الجراحية والنظارات الطبية للحالات التي سيتم التأكد من استحقاقها للدعم من خلال الأبحاث الميدانية.

وأضاف الصاد، في بيان، أن الإقبال الكبير من المواطنين على قافلة "عنيك في عنينا" أمس يؤكد حاجة محافظة أسوان لذلك التخصص من الخدمات الطبية، مؤكدا أن المبادرة تحرص على استقدام فرق طبية من أكفأ وأشهر أطباء العيون لإجراء الفحص والتشخيص بالإضافة إلى إجراء التدخلات الجراحية في أفضل مراكز العيون في مصر وهو ما جعل ثقة المواطنين في المبادرة تتضاعف.